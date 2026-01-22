Todo preparado para el Antroxu 2026 que en el concejo se celebrará del 13 al 21 de febrero

Presentación del Antroxu 2026. - AYTO. SIERO

SIERO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves la programación del Antroxu de Siero 2026, así como las bases de los concursos de disfraces de Pola de Siero y Lugones. El Antroxu de Siero 2026 se desarrollará del 13 al 21 de febrero en las localidades de Pola de Siero, Lugones, El Berrón y La Fresneda con una amplia programación pensada para el público familiar.

Las actividades comenzarán el 13 de febrero con cuentacuentos infantiles y el Concierto de Carnaval a cargo de la Banda de Música de Siero (ASAM). A lo largo de la semana habrá teatro familiar, actividades infantiles y animación en ambas localidades.

El martes 17 de febrero, día central del carnaval, se celebrarán los desfiles de carnaval en Pola de Siero y Lugones, acompañados de pintacaras, globoflexia y el concurso de disfraces, dirigido a grupos familiares y con dos categorías por localidad. Las bases del concurso ya pueden consultarse en la web municipal. Las inscripciones a los concursos de disfraces estarán abiertas hasta el lunes 16 de febrero.

El Antroxu contará también con la participación de agrupaciones teatrales y musicales y finalizará con la tradicional chocolatada al finalizar los desfiles. La programación se cerrará el sábado 21 de febrero en el Teatro Auditorio de Pola de Siero con el espectáculo humorístico "El señor Calavera", de Jesús Peñas, a las 20:00 horas. Las entradas tendrán un precio de 5 euros, con tarifa reducida de 3,75 euros para jóvenes de 14 a 24 años y estudiantes.

Durante la presentación, la edil de Cultura destacó que "desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar y disfrutar de una celebración pensada para toda la familia".