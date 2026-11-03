Todos los grupos rechazan la propuesta de Tomé de declarar zona tensionada a todo el área central

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha defendido este martes una proposición no de ley en la que reclamaba el inicio inmediato de los expedientes necesarios para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la totalidad de los términos municipales que integran el área metropolitana central de Asturies. La medida ha sido rechazada por todos los grupos, incluídos PSOE e IU.

Durante la defensa de la iniciativa Tomé ha indicado que si bien no hay soluciones mágicas al problema de la vivienda, "lo que sí hay es la posibilidad de poner en marcha, de forma ágil, todas las medidas que puedan contribuir a garantizar una oferta suficiente de alquiler residencial estable y asequible, haciendo así efectivo el derecho a una vivienda digna".

Y entre esas medidas ha enmarcado la que proponía en su proposición ya que ha indicado que en esas zonas tensionadas es posible aplicar medidas inmediatas para corregir desequilibrios y reforzar el derecho a la vivienda frente a la especulación. "Continuamos pidiendo que se agilice la declaración de todas las zonas tensionadas que cumplan los criterios necesarios para serlo", ha dicho Tomé.

Los grupos que sustentan el Gobierno, PSOE e IU, han votado en contra de esta propuesta de Tomé. Así, desde el Grupo socialista, José Ramón García, ha manifestado que su grupo entiende la urgencia y la sensación de premura y la sensación de que algo hay que hacer y de que todo lo que se haga es poco, porque "la realidad es brutal".

Así ha defendido que la declaración de zonas tensionadas es positiva, al igual que otras medidas que permitan "intervenir en el mercado". "Digo intervenir porque se trata de eso, de intervenir, que es lo que quiere la gente, sobre todo no el que vende, pero sí el que no accede a la vivienda. La gente quiere que se intervenga en el mercado", ha dicho García.

"Estando de acuerdo en que la declaración de zonas tensionadas es una medida útil y ayuda regular, al menos de manera momentánea, y permite atajar la sangría en los sitios donde se aplica, creemos que para que se pueda hacer de una manera eficaz, no se puede hacer de manera generalizada", ha insistido el diputado socialista.

"NO SE AJUSTA AL PROCEDIMIENTO"

Por su parte La portavoz de IU, Delia Campomanes, ha justificado el voto en contra de la propuesta de Covadonga Tomé al considerar que la iniciativa plantea una delimitación territorial previa que no se ajusta al procedimiento establecido por la legislación.

Campomanes ha señalado que IU comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda y la necesidad de actuar, pero ha defendido que las declaraciones de zonas tensionadas deben sustentarse en estudios técnicos y responder a la realidad concreta de cada mercado residencial.

En este sentido, ha explicado que la Ley 12/2023 exige estudios técnicos previos, una memoria justificativa, participación pública y una resolución motivada que acredite el cumplimiento de los requisitos objetivos. "Declarar una zona tensionada no es simplemente un gesto político, es un acto administrativo reglado", ha señalado.

La portavoz de IU ha advertido además de que el Área Central no constituye una realidad residencial homogénea, ya que existen municipios con dificultades de acceso a la vivienda y otros con dinámicas diferentes de precios, oferta y demanda.

"La política de vivienda necesita ambición, pero también rigor", ha defendido Campomanes, que ha insistido en que las declaraciones deben realizarse "allí donde los datos demuestren que es necesario y, sobre todo, donde la ley también nos permite hacerlo".

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS DE LA DERECHA

Más críticos con la propuesta de Tomé han sido los grupos de la derecha PP y Vox y el diputado de Foro, Adrián Pumares. Desde el PP, José Agustín Cuervas Mons ha indicado que la propuesta de Tomé es "lo que se llama política de vivienda al bulto".

Ha añadido que además el PP tiene la seguridad de que intervenir en el mercado de alquiler de esta manera va a conseguir varias cosas: una, disminuir la oferta de vivienda en alquiler, que se está comprobando que pasa en aquel lugar donde intervienen y quieren topar los precios, que ya hay menos vivienda disponible.

Y la segunda, que el precio de la vivienda sea más caro, como consecuencia de eso, es decir, que suban los alquileres y los precios de venta que sean más altos. "Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser así", ha manifestado Cuervas-Mons.

Por su parte el diputado de Vox, Javier Jové ha considerado que Tomé traslada a la Cámara "otra propuesta disparatada, tan disparatada, que hasta sus compañeros comunistas de Izquierda Unida van a votar en contra".

"Toda la literatura científica que ha analizado los controles de precios siempre ha dado la misma conclusión, los controles de precios nunca funcionan, nunca arreglan el problema que pretenden solucionar. Y es que el comunista es el animal que siempre tropieza dos veces en la misma piedra", ha dicho Jové.

El diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares ha indicado que está en contra de las medidas que van aparejadas a la Declaración de Zonas Tensionadas y en este caso que plantea la diputada Tomé considera que hay todavía menos rigor que en ocasiones anteriores. "Nos parece un disparate y por tanto votaremos en contra", ha dicho.