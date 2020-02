Tolivar no ve desatinado contrarrestar la apología del franquismo "con algún tipo de medida"

Publicado 12/02/2020 10:55:48 CET

El catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar, se ha referido este miércoles a la propuesta del Ejecutivo de tipificar como delito la exaltación del franquismo y ha manifestado que "en principio, y a falta de examinar las normas y la proporcionalidad, el hecho de impedir un comportamiento que pudiera ser doloroso y atentar a la sensibilidad de muchas personas le parece bien".

Tolivar, en declaraciones a los medios, ha insistido en que "una cosa es una idea o borrador y otra el producto final legislativo que puede ser más o menos acertado o totalmente desacertado, ya que el principio de proporcionalidad es muy importante aquí".

Así ha explicado que a su parecer no es un desatino el pensar que determinadas conductas, opiniones o desinhibiciones que se están produciendo en la actualidad, llegando incluso a añorar comportamientos y regímenes políticos que no son de recibo, se contrarrestren con algún tipo de medidas"

"Por lo que he leído esa iniciativa está todavía un poco verde, pero lo que si es cierto es que en los países democráticos no hay permisibidad con la exaltación de conductas autoritarias o dictatoriales, otra cosa es si se le da un tratamiento criminal o no", ha añadido.

Por otra parte, preguntado por la reposición por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo de los nombres de cuatro calles de las llamadas "franquistas" modificadas por el anterior ejecutivo dentro de su voluntad de aplicar la Ley de Memoria Histórica en la ciudad en cumplimiento de una sentencia, Tolivar ha destacado que dicha sentencia "en lo que se debe a cuestiones formales la misma reconoce que el alcalde tiene facultades residuales para cambiar más o menos de forma libre una calle y acogerse en casos graves a esa formalidad es discutible".

Ha añadido que ya entrando en el fondo, sobre la vinculación de esos nombres con la Memoria Histórica, "en uno de los supuestos --Marcos Peña Royo--, puede tener razón la justicia, en otro --Fernández-Ladreda-- es muy dudoso, pero en los otros dos --General Yagüe y Yela Utrilla-- es sangrante y absolutamente vergonzoso".