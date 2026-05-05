Tomé acusa a la parte socialista del Gobierno de "huir" de su responsabilidad y desligarse de la tragedia de Cerredo

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al PSOE, socio mayoritario del Gobierno asturiano, de estar "huyendo" de sus responsabilidades tras mostrar su disconformidad con la proposición de ley presentada para anticipar las indemnizaciones a las familias de las víctimas de los siniestros de 2022 y 2025.

En rueda de prensa, Tomé ha mostrado su "decepción" ante la actuación de la parte socialista del Ejecutivo, a la que ha reprochado una "falta de empatía y de capacidad" impropia de un gobierno que se autodefine como "reformista y progresista". "Cada paso que dan es una muestra más de su empeño en desligar la actuación del Ejecutivo de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido en Degaña", ha aseverado.

La diputada ha calificado de "trilerismo" los argumentos esgrimidos por el Consejo de Gobierno para rechazar la tramitación de la ley por su impacto económico. Según Tomé, el Gobierno alega que no se puede acudir al fondo de contingencia porque este solo cubre imprevistos del ejercicio en curso (2026), mientras que los accidentes ocurrieron en 2025.

"Dicen que los hechos no son de este ejercicio, pero si hubieran articulado las ayudas en 2025 no estaríamos en este conflicto", ha destacado la parlamentaria, quien además ha subrayado que cualquier ayuda alternativa que plantee ahora el Principado tendrá "el mismo impacto presupuestario" que su propuesta.

Para Tomé, el rechazo no se debe a una cuestión de fondos, sino a un intento de evitar el reconocimiento de la "responsabilidad institucional" en una explotación de dominio público que debería haber estado "monitorizada e inspeccionada".

La diputada ha criticado que el informe de los socialistas que justifica su rechazo a la propuesta parlamentaria de Tomé esté "plagado de inexactitudes" y sea "malintencionado", especialmente al rechazar la comparación con las ayudas otorgadas a las víctimas del accidente de Adamuz.

"El Gobierno habla de forma confusa sobre competencias estatales o servicios públicos, pero lo cierto es que aquí estamos ante una empresa pirata, insolvente y un caso de terrorismo patronal en suelo público", ha insistido.

Respecto al anuncio del Gobierno de articular un fondo general para víctimas de siniestros laborales de 2025 en adelante, Tomé ha advertido de que podría ser una maniobra para "enmascarar la tragedia" y diluir el caso específico de Cerredo.

"Tratan de disfrazarlo de lucha contra la desigualdad entre víctimas, pero en realidad va de escapar de la asunción de responsabilidades", ha señalado, recordando que se trata de una propuesta sindical que ya se planteó en 2024 en el marco de "un supuesto pacto por la siniestralidad laboral y nunca más se hizo nada al respecto".

Preguntada por la propuesta de otros grupos de incluir al alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, en el dictamen, la presidenta de la comisión ha reconocido que su comparecencia fue relevante, pero ha recordado que el objeto de la comisión es depurar las responsabilidades del Ejecutivo autonómico. "Habrá que debatir si cabe o no incluir a una persona de otra administración como es un ayuntamiento", ha concluido.