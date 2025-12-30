Tomé critica el balance de Barbón y asegura que varios de los logros proceden de propuestas de Somos Asturies

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha cuestionado este lunes el balance realizado este martes del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre los compromisos cumplidos en 2025, al considerar que "eran tan abstractos que cuesta distinguir los que se han cumplido de los que no".

Tomé ha afirmado que entre los logros destacados por el jefe del Ejecutivo autonómico figuran varias iniciativas impulsadas por su formación. "Es el caso del crecimiento en vivienda pública, uno de nuestros pilares en las negociaciones presupuestarias; así como la incorporación de profesionales a Atención Primaria. También la red pública de 0 a 3 años y las políticas de salud mental tienen nuestro sello", ha señalado.

La diputada se ha mostrado crítica con la gestión del transporte ferroviario y la situación industrial. "Nos sorprende que alardee de una Asturias conectada, cuando cerramos el año con problemas de calado en la red de Cercanías", ha indicado, antes de advertir que "no hay resurgir industrial mientras las multinacionales sigan sin comprometerse con el territorio".

Por último, Tomé ha subrayado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el trabajo y ha reclamado "un compromiso firme contra la siniestralidad laboral, porque el trabajo no puede seguir costando la vida".