Tomé defiende la negociación independiente de la Ley Tributaria y los Presupuestos

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha afirmado este viernes que su formación defiende que "la Ley Tributaria y los Presupuestos son negociaciones independientes" y que "hay que acometer un orden". Lo ha hecho en respuesta al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien ha reprochado a la parlamentaria "condicionar" la negociación del IRPF a la tramitación presupuestaria.

La diputada ha argumentado que "es el Gobierno quien intenta mezclarlas" y que su formación solamente busca "hablar de fiscalidad y de nuestras enmiendas". "Esa tramitación está en marcha y hace dos semanas que se lo planteamos al Gobierno".

Tomé ha insistido en que la negociación presupuestaria se planteará después de poner en la mesa la información necesaria en torno a las cuentas. También ha comentado que sus declaraciones públicas "ya habían dejado claro que tributos y presupuestos negociaciones independientes".

La diputada ha mostrado su "extrañeza" por que Convocatoria por Asturies actúe "de manera independiente de su mayoritario de Gobierno, el PSOE, e intente entorpecer negociaciones con premisas falsas". Por último, ha aformado que Somos Asturies acudirá "a todas cuantas reuniones se nos citen para tener información presupuestaria".