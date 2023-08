Tomé espera que Podemos no busque preservar la estructura madrileña del partido a costa de un ERE en la sede de Oviedo

La representante de la formación morada asegura que no negocian con IU la entrada en la estructura de Gobierno



GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Asturies en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha visto importante que no se pretenda conservar los muchos o pocos recursos que tiene el partido para conservar la estructura madrileña, "despreciando" a los que están en los territorios representando a la formación política.

Tomé ha señalado al respecto que en Asturias hay más de una sede y la que se cerró es la de Oviedo, que se hizo hace ya varias semanas. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

Al tiempo, ha conminado a respetar "escrupulosamente" los derechos laborales de los trabajadores. En este sentido, ha indicado que saben que se están dando pasos, a lo que ha agregado que espera que sean positivos en el sentido de respetar los derechos de los trabajadores por encima de todo.

Preguntada sobre cómo se van a organizar tras el ERE, ha apuntado que "con mucha imaginación, con militancia y con inteligencia, que es lo que llevamos haciendo todo este tiempo", ha apostillado.

Por otra parte, ha asegurado que no están en ninguna negociación con IU, si bien ha precisado que no porque no hayan tendido la mano o dicho lo que es una realidad, que es que son "socios de camino". Tienen muy claro, eso sí, que no es finalidad de Podemos el ocupar puestos en el Gobierno regional, sino que se blinden derechos y se saquen políticas progresistas.

SENTENCIA SOBRE EL MUSEL

Referente a la sentencia absolutoria en el caso de El Musel, ha opinado que llamado la atención sobre que haya quien dijo que no hubo ningún tipo de problema, cuando, según ella, sí que hubo sobrecostes y fueron "poco transparentes", a su parecer, muchas de las cosas que pasaron en torno al puerto gijonés.

En todo caso, ha defendido que, en su día, fue un momento en el que parecía "oportuno" hacer esta acusación, aunque finalmente no prosperó.