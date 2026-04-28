Tomé exige a Barbón ayudas y ceses "ya" y advierte de que las familias de los mineros de Cerredo pueden esperar

Archivo - La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé en una rueda de prensa en la Junta General en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, exigió este martes al presidente de Asturies, Adrián Barbón, "responsabilidades políticas inmediatas y ayudas económicas" por el siniestro laboral de la mina de Degaña en el que perdieron la vida cinco trabajadores.

Tomé, que ha sido la presidenta de la Comisión de Investigación y encargada de elaborar el borrador del dictamen de la misma, respondía así a las últimas declaraciones del portavoz del Consejo de Gobierno, Guillermo Peláez, en las que ligó las citadas responsabilidades a la justicia ordinaria.

La diputada del Grupo Mixto ha insistido en que mantienen su posición de que las responsabilidades políticas no pueden quedar supeditadas a los tiempos de la justicia ordinaria. "¿De verdad quieren hacer creer a la ciudadanía y a las familias que este plazo es razonable?", indicó Tomé, que recordó además que "trece años tuvieron que esperar las familias del pozo Emilio del Valle por una sentencia".

En este sentido indicó en que el accidente mortal de 2022 en esa misma mina ni siquiera tiene fecha de juicio, por lo que volvió a exigir ceses de manera "inmediata".

Considera Covadonga Tomé que de seguir el PSOE enrocado en su posición, Barbón tiene que explicar qué significa entonces su "caiga quien caiga", señaló Tomé.

Recuerda la presidenta de la comisión de investigación que las responsabilidades políticas son sólo uno de los puntos que recoge la propuesta de dictamen. Este documento también apunta, entre las recomendaciones inmediatas, los anticipos de indemnización a las víctimas de 2022 y 2025 y sus familias.

"Siempre hemos dicho que las familias son la prioridad. Lo humano es minimizar su espera", dijo la diputada que registró una Proposición de Ley que señala el procedimiento para adelantar las indemnizaciones. La diputada desligó esta medida, recogida en el dictamen y defendida desde el principio, del anuncio del Gobierno autonómico sobre las ayudas para todas las personas afectadas por accidentes laborales.

En este sentido incidió en que ahora se necesita otra cosa, que son indemnizaciones de urgencia para las familias de la mina de Degaña.