Tomé exige a la Sareb "frenar el hostigamiento" a las familias de Contrueces a las que reclama una deuda

GIJÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha afeado este viernes a la Sareb sus "prácticas abusivas" con las familias del bloque de Contrueces, en Gijón, a las que reclama una deuda de alquiler bajo amenaza de ejecutar el desalojo de las viviendas.

"Debe frenar el hostigamiento económico; es muy preocupante que una entidad sostenida con dinero público actúe como un prestamista intimidante", ha reclamado Tomé sobre el "ultimátum" dado por el llamado 'banco malo' para que paguen 20.000 euros cada vecino que afirma que les debe o, en su defecto, negocien un plan de pagos.

Tomé ha explicado que la Sareb, una vez que se hizo con la propiedad del inmueble en el que ya vivían estas familias, les exige el pago del alquiler que afirma que le adeudan.

A este respecto, ha recriminado el "hostigamiento económico" hecho a las familias afectadas. "No vamos a permitir que la Sareb utilice el miedo y la amenaza para expulsar a vecinos y vecinas de sus casas", ha advertido.

"Esto no es gestión pública; es presión económica injusta y debe frenarse de inmediato", ha exigido la portavoz de Somos Asturies. Esta ha señalado que los vecinos argumentan que esa deuda ni siquiera existe "porque no hay una relación contractual que la justifique", entre otras cuestiones, porque los juzgados "declararon inválidos los contratos".

"Nos preocupa muchísimo que la Sareb se esté comportando como un fondo especulador de la vivienda más", ha incidido Tomé, quien se ha puesto a disposición de los vecinos del bloque de la calle Río Piloña número 3.

Ha recordado, relacionado con ello, que en su día Somos fue la única en llevar este asunto a la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlamento asturiano, hasta tres veces en lo que va de año. Incluso, llegó a suspenderse el desahucio el pasado mes de junio.

Además, ha remarcado que la adquisición de los inmuebles de la Sareb para ponerlos a disposición de la ciudadanía con alquileres controlados es una de las propuestas que también ha defendido en la Junta General.