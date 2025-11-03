Tomé (G.Mixto) abre la puerta a seguir negociando con el Gobierno asturiano la reforma del IRPF

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé.
La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 19:21

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha valorado positivamente la reunión mantenida esta tarde con el Gobierno asturiano para abordar las enmiendas presentadas por su formación a la propuesta de reforma de la Ley de Tributos Cedidos, en concreto la relativa al IRPF; y ha anunciado que "la puerta sigue abierta para continuar negociando".

La diputada ha señalado que mantiene "dos objetivos claros". Por un lado, que "aporte y tribute más quien más tiene", refiriéndose a las rentas superiores a 120.000 y 300.000 euros anuales, que considera que "pueden hacer un mayor esfuerzo para reforzar los servicios públicos, como la sanidad o la educación".

El segundo objetivo, ha precisado, es "mantener a Asturias alejada de los especuladores inmobiliarios". Su propuesta pasa por gravar el 20% a los grandes tenedores y no el 15% que propone el Gobierno asturiano; y gravar a fondos y particulares que adquieran edificios en Asturies para dedicarlos a alojamientos turísticos.

Tomé ha avanzado que en los próximos encuentros continuarán trabajando "para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría social asturiana".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado