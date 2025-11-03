Tomé (G.Mixto) abre la puerta a seguir negociando con el Gobierno asturiano la reforma del IRPF

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha valorado positivamente la reunión mantenida esta tarde con el Gobierno asturiano para abordar las enmiendas presentadas por su formación a la propuesta de reforma de la Ley de Tributos Cedidos, en concreto la relativa al IRPF; y ha anunciado que "la puerta sigue abierta para continuar negociando".

La diputada ha señalado que mantiene "dos objetivos claros". Por un lado, que "aporte y tribute más quien más tiene", refiriéndose a las rentas superiores a 120.000 y 300.000 euros anuales, que considera que "pueden hacer un mayor esfuerzo para reforzar los servicios públicos, como la sanidad o la educación".

El segundo objetivo, ha precisado, es "mantener a Asturias alejada de los especuladores inmobiliarios". Su propuesta pasa por gravar el 20% a los grandes tenedores y no el 15% que propone el Gobierno asturiano; y gravar a fondos y particulares que adquieran edificios en Asturies para dedicarlos a alojamientos turísticos.

Tomé ha avanzado que en los próximos encuentros continuarán trabajando "para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría social asturiana".