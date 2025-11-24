Tomé (G.Mixto) asegura que hay "buena sintonía" en la negociación presupuestaria con el Gobierno asturiano

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha asegurado este lunes que existe "buena sintonía" en la negociación de los Presupuestos Autonómicos de 2026. Tras una reunión entre el equipo negociador y el Gobierno autonómico, la parlamentaria ha señalado que "percibimos que han estudiado y trabajado en nuestras propuestas".

Según explica en una nota de prensa, trasladó la semana pasada sus aportaciones al Ejecutivo para el proyecto presupuestario del próximo ejercicio, centradas algunas prioridades como vivienda, salud, educación y cuidados.

Tomé ha avanzado que las conversaciones continuarán esta semana "para seguir avanzando en la negociación". Espera recibir en los próximos días la información necesaria "para cerrar un posicionamiento".