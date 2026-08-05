Tomé (G.Mixto) exige mejorar la seguridad del centro de menores de Sograndio

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha reclamado este miércoles mejoras de la seguridad en el centro de menores de Sograndio tras el altercado en el que se fugaron cinco internos y resultaron heridos varios agentes de seguridad.

En una nota de prensa, Tomé ha pedido "medidas urgentes" que garanticen la seguridad del centro para los trabajadores y para los internos. En el mes de junio, Covadonga Tomé se reunió con el Comité de Empresa del Centro de Menores de Sograndio. Este equipo le explicó a la diputada que existe una serie de problemas graves y estructurales que afectan tanto a la atención que reciben los jóvenes del centro como a las condiciones laborales del personal y a sus instalaciones.

Tomé ha pedido más vigilantes para el centro, una formación adecuada y coordinación con los educadores y el resto de la plantilla. "Si la empresa de seguridad no cumple, o si el acuerdo es insuficiente para la cobertura adecuada del centro, habrá que plantearse cambios de forma urgente", ha afirmado.

La parlamentaria ha puesto el foco también en los "graves problemas en las instalaciones" que facilitan fugas como las ocurridas y afectan a la calidad de vida de los internos.