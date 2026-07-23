Tomé (G.Mixto) presenta un recurso contra la implantación de la Universidad Europea en Asturias

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, junto a los representantes de CSI, Juan Manuel Martínez Morala, y de AMA Asturies, Adrián García. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha anunciado la presentación de un recurso contra la implantación de un centro adscrito a la Universidad Europea en Asturias para los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, y ha pedido al Gobierno autonómico que apueste "sin ninguna duda ni grieta" por la universidad pública.

Tomé ha ofrecido una rueda de prensa acompañada por los representantes de CSI, Juan Manuel Martínez Morala, y de AMA Asturies, Adrián García, para explicar este recurso, que ya ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La diputada del Grupo Mixto ha rechazado que el Gobierno asturiano ponga una "alfombra roja" a la llegada de universidades privadas y ha asegurado que será "absolutamente persistente en perseguir cualquier tipo de asomo de desvío de recursos públicos hacia la universidad privada". Incluido, ha dicho, permitir que los estudiantes de la privada hagan prácticas en la sanidad pública. "Se tiene que garantizar que ni un solo alumno de la privada haga prácticas en la pública", ha aseverado.

Tomé ha anunciado que también se opondrá a que se "detraigan docentes" y personal al sistema privado, y ha subrayado que estará "siempre" del lado de potenciar la universidad pública, por ejemplo mediante el incremento de plazas.

La diputada ha cargado contra el Gobierno asturiano, formado por PSOE e IU, por permitir la llegada de varios centros adscritos a universidades privadas, y ha asegurado que es "inadmisible" que el gobierno "progresista y reformista" ponga sobre la mesa una ley de universidades para "maquillar, justificar y dar cabida" a unos centros asdscritos que "no aportan nada" y "parasitan a la Universidad pública".

Morala, por su parte, ha enfatizado que estudiar "no puede depender de la capacidad económica" de una familia, y ha cargado contra la colaboración público-privada, asegurando que "siempre" se hace "a costa de lo público".

Desde AMA Asturies, Adrián García ha asegurado que la universidad privada "no tiene cabida en Asturias" y ha defendido que la "riqueza" de la educación pública, que pasa por la diversidad y el contacto con realidades diferentes, "se rompe" cuando se generan "guetos de oro" donde el acceso a la educación superior depende de la capacidad económica.