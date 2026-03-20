Tomé (G.Mixto) ve "en la buena dirección" las medidas por los costes de la guerra pero cree que "llega tarde"

Archivo - Rueda de prensa de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en relación con la Ley Tributaria de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha asegurado este viernes que las medidas para paliar la subida de precios por la guerra en Irán van "en la buena dirección", aunque "llegan tarde para quienes ya soportan el impacto de la crisis en su día a día".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Tomé ha mostrado su preocupación porque no se hayan incorporado más medidas para la vivienda y para otras emergencias sociales.

Por otro lado, ha expresado su temor por la posibilidad de que estas ayudas "acaben beneficiando más a las grandes empresas que a la mayoría social". "La respuesta al momento de emergencia que vivimos debe ser, en definitiva, más valiente", ha resumido.