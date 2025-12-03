Tomé muestra su "profunda preocupación" por las supresiones e incidencias en los trenes de Cercanías

Archivo - Renfe, trenes, tren, cercanías, vías, Feve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" ante el incremento de supresiones e incidencias en los servicios de Cercanías de Asturias, tanto en ancho convencional como en ancho métrico (antigua Feve). El pasado lunes, se registraron 31 cancelaciones -además de cortes y retrasos-.

Tomé considera "inaceptable" que la ciudadanía asturiana "tenga que soportar un servicio ferroviario nefasto, que hace imposible fiarse de este medio de transporte para acudir al trabajo o moverse con normalidad para Asturias". La diputada destaca que las incidencias recurrentes, vinculadas en parte a las heladas y a fallos operativos como los problemas con los pantógrafos, "no pueden esconder la realidad de fondo".

"Asturias está pagando décadas de abandono en su red ferroviaria". Este servicio, "que debería ser esencial", se paraliza prácticamente cada semana "porque la flota está envejecida y porque no se han hecho las inversiones necesarias", destaca. En este sentido, Tomé ha recordado que la renovación de la flota de ancho métrico no llegará - al menos- hasta 2027, un año más tarde de lo previsto inicialmente. Y llegará tras un proceso lento que deja a la ciudadanía "viajando en trenes con más de 30 años".

En esta situación, la diputada y portavoz de Somos Asturies ha exigido al presidente autonómico, Adrián Barbón, "que reclame con rotundidad ante el Ministerio de Transportes las soluciones de movilidad que Asturias necesita".

La diputada recuerda que "apostar por el tren es apostar por el medio más ecológico, es apostar por el futuro". Una apuesta que, más allá de la mejora de flota e infraestructura, debe incluir "la actualización y reordenación de la malla horaria, adaptándola a las necesidades reales de asturianos y asturianas"; además de "la sincronización de los trenes con autobuses y buses urbanos para garantizar, de verdad, la movilidad en transporte público por Asturies".