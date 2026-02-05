Tomé pide a Cultura que actúe para proteger la Fábrica de Gas de Oviedo ante la amenaza de demolición

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA - Archivo

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha pedido este jueves a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias que actúe para proteger la Fábrica de Gas de Oviedo, "un patrimonio industrial único en España", ante la amenaza de demolición.

Tomé ha realizado estas declaraciones este jueves tras reunirse con representantes de la Plataforma en Defensa de la Fábrica de Gas de Oviedo que, según ha explicado, llevan más de 25 años reclamando la protección del complejo, al que consideran "un patrimonio industrial único en toda España".

Según ha explicado la diputada, el conjunto cuenta con un plan especial urbanístico, conocido como plan Portela, que establece distintos niveles de protección patrimonial y limita la edificabilidad en el ámbito. No obstante, ha afirmado que la empresa propietaria, Ginkgo --una multinacional especializada en descontaminación--, ha solicitado la declaración de ruina de varios elementos, entre ellos la marquesina diseñada por Ildefonso Sánchez del Río.

Tomé ha recordado que la Consejería de Cultura manifestó en marzo de 2025 su acuerdo con la protección del conjunto, pero ha criticado que, desde entonces, no se hayan producido avances ni reuniones con la plataforma. En este sentido, ha indicado que Somos Asturies ha solicitado acceso al expediente completo y que preguntará a la consejera en la comisión de Cultura del próximo 24 de febrero "qué es lo que van a hacer desde la consejería para avanzar en esta protección".

Desde la asociación Fábrica de Gas e Ideas ha insistido en que la solicitud de ruina se apoya en informes técnicos que describen el deterioro de la marquesina, un estado que atribuyen a la falta de conservación desde el abandono del recinto en 1985. Según han detallado, la declaración de ruina podría conllevar la demolición progresiva de los elementos protegidos, comenzando por la marquesina y continuando con otras estructuras del conjunto.

Desde la asociación han reclamado que, en lugar de la demolición, se apueste por la recuperación y conservación de los elementos industriales, y han recordado de que la Fábrica de Gas forma parte del "ADN del Oviedo industrial". Asimismo, señalan que el plan especial firmado por el arquitecto César Portela establece derechos y obligaciones que, a su entender, no se están respetando.