Tomé reclama medidas contra la especulación inmobiliaria y paralizar universidades privadas

Covadonga Tomé - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha defendido este miércoles en el debate de orientación política del Parlamento asturiano la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario para frenar la especulación. Además, ha exigido la paralización de la instalación de universidades privadas en Asturias.

Tomé se ha dirigido en la sesión del debate al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y le ha dicho que "son muchas las necesidades pendientes en el día a día de la gente". Ha señalado que "la frustración por un trabajo mal pagado, con horas extras sin retribuir, que no da ni para pagar el alquiler, es grande", alertando de que existe "una parte de la sociedad desilusionada" a la que la extrema derecha intenta captar.

La diputada ha insistido en que "el avance del fascismo se para con medidas políticas, económicas y sociales que demuestren que el futuro puede ser mejor" y ha subrayado que "antifascismo sin políticas públicas es una palabra vacía", enfatizando la necesidad de actuar en vivienda, sanidad, educación y dependencia.

Respecto a la vivienda, Tomé ha denunciado que el Gobierno asturiano "ha tomado medidas muy tímidas por miedo a chocar con los intereses del rentismo y con los fondos de inversión" y ha propuesto que "hay que intervenir el mercado inmobiliario para impedir la especulación y poner tope a los precios", citando el ejemplo de Berlín, donde la izquierda ha ganado "con una campaña centrada en alquileres asequibles, ampliación de vivienda pública". Además, ha rechazado los desahucios.

Por otro lado, Tomé ha exigido además que el Gobierno asturiano "paralice la instalación de las universidades privadas en Asturias", argumentando que "tres universidades privadas se van a instalar en Asturias".

La diputada ha cuestionado la decisión del Ejecutivo autonómico de autorizar estas universidades privadas, señalando que el Gobierno aprobó la autorización a estas universidades privadas y lo hizo, además, pudiendo no hacerlo" porque "no había ninguna norma que les obligara" y ha preguntado: "¿Por qué tanta prisa y por qué tanto empeño?".

CERREDO

Tomé se ha querido también referir al accidente minero en Cerredo (Degaña) el 31 de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses y hubo varios heridos. En la Junta General del Principado de Asturias se abrió una comisión de investigación sobre lo ocurrido. El dictamen reprueba a responsables de la Administración regional

"Por qué continúan ocupando cargos políticos relevantes las personas a las que el dictamen atribuye responsabilidad en el caos sistémico que propició el accidente?", ha preguntado Tomé.

La diputada ha criticado asimismo la gestión del conflicto en torno al traslado fallido de un centro de menores al barrio ovetense de la Florida. Ha dicho que no es admisible que detrás del conflicto se escondiese un negocio inmobiliario de uno de los cargos de la Administración. Ha advertido que "cuando la izquierda hace esto se abre la puerta al descrédito".

Tomé se ha mostrado además muy crítica por la inversión para la construcción de un centro de datos en Salas. "Que el Centro de Datos de Salas solicite la declaración de proyecto de itnerés estratégico (PIER) es algo que tengo que decirle que me pone los pelos de punta", ha lamentado, mostrando sus dudas ante el anuncio.

En materia industrial también ha criticado la instalación en Asturias de plantas para fabricar productos para la "maquinaria de la guerra", algo que, según ella, Barbón tilda "eufemísticamente" como industria de defensa.

Finalmente, Tomé ha cuestionado las prioridades del Gobierno asturiano en materia de conectividad, afirmando que "hablar de una Asturias hiperconectada es como poco una hipérbole" y ha subrayado que está muy bien ir en avión a Florencia, pero que lo que se necesitan son trenes de cercanías.