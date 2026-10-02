Tomé recuerda que Asturias ya puede regular su propia ley de vivienda con lo que la gente pide

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha considerado "una pésima noticia" que la derecha y la extrema derecha se hayan aliado en Madrid con los especuladores y los fondos buitre, aunque ha incidido en que "no puede sorprender a nadie". No obstante ha incidido en que Asturies no necesita de Madrid para garantizar que la vivienda sea un derecho.

"Estas son competencias 100% autonómicas y las familias en Asturias no tienen por qué esperar un solo día más para tener una ley de vivienda a la altura. Eso depende de nuestro propio gobierno", ha dicho Tomé.

La diputada y portavoz de Somos Asturies lleva tiempo negociando con el gobierno del principado para que Asturies tenga una ley de vivienda que realmente proteja a las familias. Así ha manifestado que podríamos desde hace tiempo tener zonas tensionadas allí donde la presión es ya insostenible.

"En Asturies, sin necesidad de los decretos tumbados hoy, ya podemos poner topes a los alquileres, reservar la compra de vivienda a personas físicas y dejar fuera a los fondos buitre; perseguir y sancionar duramente el acoso inmobiliario y no permitir ni un solo desahucio sin solución habitacional ágil y digna", ha dicho.

Ha insistido en que España ya tiene una ley de vivienda y es obligación de cada Comunidad Autónoma aplicarla. "Nosotras presentamos 39 enmiendas a la ley, seguimos esperando, tras numerosas reuniones y documentos con argumentos jurídicos y redacciones para llegar a acuerdos valientes que realmente regulen el acceso a una vivienda digna para las asturianas y los asturianos", ha concluido.