Tomé respalda las cuentas y el Gobierno asturiano se garantiza la aprobación de los presupuestos de 2026

Laura Tuero y Xune Elipe - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, respaldará el proyecto de presupuestos del Gobierno asturiano de 2026 que comenzará a tramitarse en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) este lunes. Así lo han confirmado los asesores de Tomé Laura Tuero y Xune Elipe en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en la que han señalado que el Ejecutivo ha aceptado buena parte de sus propuestas.

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. Suman 22 diputados de los 45 que conforman el Parlamento asturiano, de forma que necesitan algún apoyo más para sacar las cuentas adelantes. Con el respaldo de Tomé ya lo tienen garantizado, porque 23 sufragios son suficientes para tumbar cualquier enmienda a la totalidad.

Según ha explicado Tuero, el ejecutivo ha aceptado destinar dos millones euros en ayudas para salud bucodental para la población mayor de 70 años. Será en función de la renta.

También ha dicho que existe el compromiso de una tasa turística que afectará también a los cruceristas, si bien este tema no irá en la ley de presupuestos, sino que se articulará a través de otra norma. Sea como sea, la idea es tenerla en vigor el próximo verano.

Otra medida que habría aceptado el Gobierno es la gratuidad de la matrícula en los másteres oficiales acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). También serán gratuitas otras enseñanzas artísticas superiores, con la posibilidad de que también sean gratuitos los siguientes cursos en función del rendimiento.

A pesar de haber logrado un acuerdo, desde el equipo de Tomé han dicho que están abiertos a mejorar aún más el proyecto de presupuestos a través de enmiendas parciales, recogiendo las peticiones de muchos colectivos.

"Nuestro compromiso con el dinero de todos es hacer que nuestra comunidad sea un lugar sin privilegios, un espacio de convivencia, de respeto, de diálogo y que avance hacia un futuro diverso y sostenible co el medio ambiente, con los sueños de las nuevas generaciones y con las necesidades también de los más mayores", ha indicado Laura Tuero.

Según ha explicado, los presupuestos de 2026 serán el principio de "una gran operación de transformación de Asturias". La principal misión es que la comunidad sea "robusta en derechos" y "débil en privilegios".

Ha añadido que con las aportaciones de Tomé, los presupuestos que iban a ser de educación y de lucha contra los incendios, lo serán también de la vivienda, de la salud, del cuidado y del acceso a la educación superior para todos.