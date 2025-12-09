Tomé respalda la huelga médica y reclama al Gobierno un Estatuto que reconozca "la especificidad de la profesión"

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturias y médica pediatra de profesión, mostró este martes su apoyo "firme" a la huelga convocada por los facultativos y las facultativas asturianas, motivada principalmente por el rechazo al nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario que se está tramitando actualmente. Tomé señaló que "las reivindicaciones del colectivo son legítimas y necesarias".

Además la diputada compartió "la preocupación de los y las profesionales ante un texto que sigue tratando la labor médica como algo genérico, sin reconocer la formación especializada, la responsabilidad clínica y la carga real de trabajo que asumimos los y las profesionales que ejercemos la medicina".

"No es una demanda corporativa, es una cuestión de justicia profesional", subrayó Tomé que además mostró su preocupación por la persistencia de prácticas que deterioran las condiciones laborales. Es el caso de la consideración de las guardias de 24 horas como "horas fantasma", que cotizan pero no computan como tiempo efectivo de trabajo, ni para la jubilación ni para reconocer su carga real.

A ello se suma el uso genérico del concepto de "necesidades del servicio", que, según denuncia el colectivo, se utiliza como un mecanismo para imponer turnos, movilidades y sobrecargas sin garantías jurídicas.

"Dignificar la profesión significa también garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad del sistema sanitario público", subrayó la parlamentaria.