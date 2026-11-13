Tomé saca adelante una iniciativa que reclama condiciones laborales para la Consejería de Derechos Sociales

Covadonga Tomé - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una moción de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé que insta al Gobierno asturiano a establecer unas condiciones laborales adecuadas para el personal dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La iniciativa salió adelante con el respaldo de Tomé y uno de los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS. Vox votó en contra y el resto de grupos, incluido el PSOE se abstuvo en lo que se refiere a ese punto de la iniciativa.

La diputada del PSOE Ana Isabel González Cachero ha dicho que las reivindicaciones legítimas de los trabajadores deben abordarse en los cauces adecuados. "Esta Cámara no puede sustituir la negociación y el diálogo colectivo", ha argumentado.

En concreto, el punto aprobado solicita al Gobierno el reconocimiento efectivo de los complementos de peligrosidad y penosidad para educadoras, auxiliares educativos, oficiales de mantenimiento, ordenanzas, personal de cocina, conductoras, encargados de almacén, costureras, gobernantas y demás personal operativo.

También pide la asignación del complemento CuidAs a los equipos multiprofesionales de las unidades de atención infantil temprana (UAT) y del grupo de urgencia de 0 a 3 años, así como el establecimiento del complemento retributivo por la responsabilidad efectiva de jefatura o dirección en centros públicos residenciales y asistenciales de menores, discapacidad y CAI.

El moción solicita el reconocimiento del complemento retributivo asociado a la singularidad técnica y responsabilidad jurídica e institucional del personal técnico diplomado de servicios centrales.

La Junta General pide dimensioner plantillas del personal fijo discontinuo de forma adecuada para evitar el trabajo sistemático con mínimos y asegurar el cumplimiento real de las ratios y compromisos del marco CuidAs -incluyendo el incremento proporcional de plantilla ante ampliaciones de plazas-.

También han salido adelante otros tres puntos de la moción, en esta ocasión con el respaldo de los socialista. De esta forma, la iniciativa solicita asumir, de manera urgente, la gestión pública directa del servicio de apoyo al acogimiento familiar y adopciones, dotando al servicio del personal necesario para garantizar la atención técnica y el acompañamiento a los menores y familias en los procesos de acogimiento y adopción.

También se solicita completar antes de que se inicie el próximo curso escolar, el proceso de integración de los cuatro jardines de infancia/escuelas de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a la Red de Educación Infantil de 0 a 3 años dependiente de la Consejería de Educación.

Por último, se pide aprobar e implementar un plan de choque integral de mantenimiento e infraestructuras, destinando una partida presupuestaria para reparaciones estructurales y de mantenimiento correctivo en los centros de la Consejería, resolviendo con carácter prioritario las deficiencias graves identificadas como los sistemas de climatización y temperaturas excesivas en el centro de menores Los Pilares, humedades en escuelas infantiles y problemas de infraestructura en el centro de menores Miraflores.