Tomé señala la necesidad de fortalecer la "izquierda alternativa" tras la victoria del PP en Castilla y León

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA - Archivo

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha señalado este lunes la necesidad de fortalecer la "izquierda alternativa" tras la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Castilla y León, que calificó de "muy poco alentadora". El PP se impuso como fuerza más votada en 2.268 de las 3.496 secciones censales de Castilla y León, lo que representa el 64,9% del total.

"Tristemente parece que hay cierta tendencia a regresar al bipartidismo, pero además a un bipartidismo en el que la derecha está 'voxizada' y extremada y poniendo en marcha políticas que nos ponen los pelos de punta", ha afirmado Tomé.

La diputada ha insistido en la necesidad de fortalecer la izquierda alternativa, especialmente en Asturias. "La reflexión que hay que hacer es que nos queda una tarea importantísima en Asturias y en España a la izquierda alternativa para construir y para presentar la mejor candidatura posible para revertir esa tendencia", ha señalado.

Tomé ha reconocido que aún no hay confirmación sobre avances concretos en la unión de la izquierda, aunque se ha mostrado "optimista" al respecto.