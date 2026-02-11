Tomé (Somos Asturies) y Vegas (Sumar) apuestan por compactar la izquierda frente a Vox, que asegura que sienten "pánico"

Archivo - Votante - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRES) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (Somos Asturies), y el portavoz parlamentario de Convocatoria, Xabel Vegas (Sumar), se han pronunciado este miércoles sobre la posibilidad de un pacto de las fuerzas de la izquierda asturiana para "hacer frente" a Vox en las próximas elecciones autonómicas.

Tomé ha sido preguntada por esta posibilidad en la rueda de prensa posterior a Junta de Portavoces, donde ha subrayado la necesidad de "dejar de lado personalismos y planteamientos egoístas" y de "compactar a la izquierda alternativa", especialmente la situada a la izquierda del PSOE, para conformar "candidaturas unitarias y frentes amplios con peso en la política de la comunidad". Ha señalado que antes de definir estrategias es prioritario consolidar esa unidad.

Por su parte, Vegas ha defendido que ante la amenaza de Vox, al que ha calificado como "auténticos fascistas que intentan parasitar las administraciones y el sistema democrático", las fuerzas progresistas deben "maximizar sus fuerzas".

Vegas ha añadido que "todavía queda tiempo para hablar entre las fuerzas transformadoras y con el PSOE" sobre fórmulas concretas, insistiendo en que el objetivo principal debe ser "generar ilusión en la gente" e impedir que Vox acceda al Gobierno en Asturias.

Ha señalado que el sistema electoral asturiano, con tres circunscripciones en una comunidad uniprovincial, complica la representación y hace más necesaria la coordinación entre los partidos de izquierdas para aumentar su peso político.

"PÁNICO" DE LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha valorado también este miércoles la posibilidad de que los partidos de la izquierda asturiana concurran juntos en las próximas elecciones autonómicas, calificándola de "divertidísima" y asegurando que su formación lo "disfruta como enanos".

Según Jové, la eventual unión de las izquierdas responde al "pánico a perder la poltrona, los privilegios y los sueldos" tras años de "mangoneo" en Asturias, y a su juicio evidencia que los asturianos han despertado ante los "consensos artificiales" del bipartidismo, que considera responsables de la situación actual. "La fuerza de los votos no va a haber coalición que la detenga", ha subrayado.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha defendido que el cambio de mentalidad de la sociedad asturiana se debe en parte a la labor de Vox, que "durante años ha sostenido banderas en solitario", permitiendo que la ciudadanía "empezara a reflexionar" y a cuestionar los consensos establecidos. "Vox ha sido la espita que ha abierto brechas en el consenso y ha permitido que la gente vea la realidad de forma global", ha explicado.

Preguntado sobre las críticas que califican de "involución" las políticas de su partido, Jové ha respondido que los cambios que propone Vox son "hacia adelante" y que sus ideas representan "prosperidad para los asturianos, un futuro mejor, la posibilidad de ganarse la vida honradamente, de crear una familia y de acceder a un hogar".