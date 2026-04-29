Tomé urge al Principado a mediar en el encierro de Mina Miura para evitar el cierre de una empresa "rentable"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha expresado este miércoles su apoyo a los mineros que permanecen encerrados en Mina Miura (Ibias) en protesta por el impago de nóminas y las pagas extraordinarias de 2025, y urge al Gobierno a mediar para evitar el cierre de una empresa "rentable".

Ha calificado la acción de los trabajadores como un "acto de dignidad" frente a la actitud del empresario que, según ha denunciado, "no da la cara" tras meses de impagos. "Lo mínimo que puede hacer la Administración es responder a esa valentía con acciones concretas y urgentes", ha reclamado la parlamentaria.

Tomé ha instado a la Dirección General de Minería a actuar "cuanto antes" para garantizar la continuidad de la explotación. Asimismo, ha solicitado la mediación directa del Gobierno del Principado para que la plantilla perciba de inmediato las cantidades adeudadas.

Para la diputada del Grupo Mixto Mina Miura es una empresa "rentable" y su posible cierre solo se explicaría por la "inacción o irresponsabilidad" empresarial. En este sentido, ha recordado la falta de alternativas laborales en una zona ya muy castigada por el fin de la minería del carbón en el occidente asturiano.

"Asturias tiene una deuda histórica con la minería. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras los mineros se encierran en pozos para reclamar lo que es suyo", ha subrayado Tomé, quien ha concluido que el conflicto trasciende lo laboral para convertirse en una "cuestión de justicia social".