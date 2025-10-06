Un total de 12 largometrajes competirán en la FICX Premiere

ÛA Árvore do conhecimento', que podrá verse en el 63 Festival Internacional de Cine de Gijón, en la sección FICX Premiere. - FICX

La sección competitiva contará con ocho estrenos

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 63 Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ha anunciado este lunes la programación completa de la sección FICX Premiere, que contará con un total de 12 largometrajes.

Según una nota de prensa de la organización del certamen cinematográfico, la selección final "se completa con ocho nuevos trabajos que resaltan la identidad del festival: el descubrimiento de nuevos talentos, la apuesta por el cine de autor más audaz y el regreso de cineastas cuyo trabajo ha sido galardonado en pasadas ediciones", ha destacado.

Entre otros largometrajes, se podrá ver el estreno mundial de 'Los bobos', del tándem argentino formado por Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro, un thriller que sigue a una banda organizada que ofrece un tratamiento ilegal con electricidad para alterar la capacidad mental.

Por su parte, el cineasta canadiense Denis Côté regresa a Gijón con el estreno en España de 'Paul', "retrato íntimo y profundamente humano de un joven que lidia con la depresión y la ansiedad social", han explicado.

Otro de los cineastas que pasarán por el FICX es el francés Eugène Green, que estrenará en Gijón para España 'A árvore do conhecimento', película sigue a Gaspard, un adolescente de Lisboa que cae en las garras de un Ogro por un pacto con el Diablo, quien lo utiliza para atraer a turistas y convertirlos en animales.

También regresará al FICX la cineasta francesa Marie Losier, que presentará el estreno en España de su nueva película, 'Barking in the Dark'. Aborda un "lúdico e íntimo" retrato de The Residents, a través de su protagonista, Losier, encargado de filmar "a una banda sin rostro".

CINE DE AUTOR EUROPEO

La cineasta francesa Sophie Letourneur, por su parte, presentará en FICX Premiere el estreno en España de 'L'Aventura. Segundo capítulo', protagonizada por la propia directora junto a Philippe Katerine y que sumerge al espectador "en el caos sonoro y visual de un viaje familiar a Cerdeña".

También se verá en el FICX 'Back to the Family', la nueva película del cineasta lituano Sarunas Bartas, filme en el que examina las "fracturas" de una familia rural a la que regresa una joven para despedirse de su abuela, viéndose obligada a enfrentar las tensiones y un pasado que había intentado olvidar.

Desde el FICX se ha recordado que el director lituano estrenará en España, también en el certamen gijonés, dentro de la sección Esbilla, su película 'Laguna'.

El artista visual Wilhelm Sasnal y la guionista Anka Sasnal, en su caso, presentarán en Gijón el estreno en España de su nuevo largometraje 'The Assistant'. La película es "una sofisticada y visualmente impactante adaptación de la novela homónima que el escritor suizo Robert Walser publicó en 1908", han resaltado.

Rodada en celuloide, The Assistant explora las dinámicas de servidumbre y la fragilidad de la ambición capitalista a través de la historia de Joseph, un joven que entra a trabajar como asistente de un inventor al borde de la quiebra.

Otra de las cineastas que componen la FICX Premiere es la directora alemana Sorina Gajewski, que presentará en Gijón el estreno en España de su ópera prima, 'Slackers'.

Estos ocho estrenos se suman a los cuatro largometrajes ya anunciados por el FICX para completar la docena de títulos de la competición.

Entre ellos se encuentra 'Made in EU', del búlgaro Stephan Komandarev; 'Fuck the Polis', de la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes; 'Mare's Nest', del británico Ben Rivers; Summer Beats; del dúo francés formado por Lise Akoka y Romane Gueret.