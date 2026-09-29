Un total de 1.200 personas participarán en la II Marcha Gijón Respira este domingo en Gijón

Presentación de la II Marcha Gijón Respira, en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV), junto con la confederación a nivel de Asturias de este tipo de entidades (Cavastur), ha convocado, para este próximo domingo la II Marcha Gijón Respira, que partirá a las 12.00 horas de los jardines del Náutico.

Así se ha dado a conocer, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, por parte de los organizadores de la marcha, que cuenta ya con en torno a 1.200 participantes, a los cuales se les va a repartir una camiseta y un dorsal.

La marcha se puede hacer corriendo, andando, en bici, silla de ruedas, patinete y hasta en autobús. No obstante, quien no se haya inscrito, también podrá participar, aunque sin camiseta y dorsal.

"Nos hemos visto un poco desbordados", ha confesado el presidente de la FAV, Manuel Cañete, en cuanto al número de inscritos, a lo que ha señalado que cuentan con 700 camisetas, que se comenzarán a entregar este próximo jueves y viernes, así como los dorsales, en la propia sede de la Federación de Vecinos.

Han destacado, asimismo, que Gijón es una ciudad "muy participativa" y en la que todo lo que tiene que ver con la movilidad y deporte cuenta con una "importantísima" respuesta. "El año pasado ya alcanzamos las 700 personas participantes este año, estamos en 1.200", ha apuntado, antes de indicar que se han reservado "un poco para que el año que viene haya más".

Ha agradecido, asimismo, la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, que desde el primer momento mostró su disposición, y más en concreto, al edil de Tráfico, Pelayo Barcia, y a su Concejalía, con respecto al transporte público. Un agradecimiento que ha hecho extensible a otras áreas municipales.

A este respecto, ha incidido en que, para los vecinos, el transporte público es un elemento fundamental dentro del modelo de movilidad sostenible por el que apuestan, en el que sustituye al vehículo privado.

La presidenta de Cavastur, María José Cuervo, ha puesto en valor que, cuando las administraciones confían en el movimiento vecinal y ponen recursos a su disposición, estos se convierten en actividad y terminan repercutiendo directamente en los vecinos.

"Gijón Respira es un buen ejemplo, una iniciativa que reúne participación ciudadana, sostenibilidad, movilidad, inclusión y convivencia", ha resaltado.

Al tiempo, ha señalado que la Confederación está trabajando y quiere seguir trabajando en asuntos que afecten directamente a la vida cotidiana de la ciudad, desde Sanidad a dependencia, vivienda, participación, Medio Ambiente o servicios públicos y derechos ciudadanos, entre otros.

Al igual que Cañete, ha aprovechado para ensalzar la figura de Alejandro Catrain, ya fallecido, de quien ha resaltado que defendió durante muchos años que la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad son cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. "Ese principio encaja plenamente con lo que debe representar el movimiento vecinal", ha considerado.

Por parte del Ayuntamiento, Barcia ha explicado que, desde su Concejalía, colaboran con Emtusa, poniendo un autobús, dando todos los permisos y también en el sorteo.

Al igual que los anteriores, ha elogiado la figura de Catrain, de quien ha asegurado que era un "activista positivo", siempre preocupado por mejorar la ciudad y que, "sin montar escándalos", conseguía bastante más que mucha gente haciendo otro tipo de cosas.