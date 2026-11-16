Un total de diez CCAA estarán mañana en aviso por viento y olas, con lluvias también en Galicia

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez comunidades autónomas (CCAA) estarán este martes en aviso por viento y olas en una jornada en la que Galicia también tendrá aviso por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en aviso por olas Almería y Granada; los litorales occidental y oriental de Asturias; Mallorca y Menorca; Girona; y A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Además, habrá avisos por viento en Asturias, en los litorales occidental y oriental, la zona suroccidental, la zona Central y Valles Mineros y la Cordillera y Picos de Europa; y en Cantabria, en el litoral, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.

También estarán en aviso por viento Burgos; Lugo; la vertiente cantábrica de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; y la Ibérica riojana. Asimismo, A Coruña y Pontevedra tendrán aviso por lluvias.

AEMET ha indicado que este martes continuará la situación de inestabilidad en la Península bajo la influencia de la circulación atlántica y el paso de frentes. Los cielos estarán nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien en general serán débiles y ocasionales, salvo en regiones del norte y oeste.

En el Mediterráneo, las lluvias serán poco probables y aisladas, y predominarán los intervalos nubosos durante la primera mitad del día.

Por el contrario, las precipitaciones serán persistentes en el oeste del sistema Central y, sobre todo, en Galicia, donde es probable que se registren acumulados significativos y lluvias localmente fuertes a primeras horas.

En Baleares, los cielos estarán poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará a lo largo de la jornada y podría registrarse alguna precipitación débil al final del día.

En Canarias, habrá cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte de las islas montañosas.

Asimismo, el pronóstico recoge brumas y nieblas en zonas de Galicia y los Pirineos, en los principales entornos montañosos de la vertiente atlántica y en la meseta sur.

Las temperaturas máximas subirán en regiones cantábricas, el nordeste de Cataluña, Castilla y León, el sistema Central, Extremadura y el extremo sureste peninsular, con descensos en las sierras de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha.

Por su parte, las mínimas subirán en Baleares y en la mayor parte de los tercios norte y oeste peninsulares, con ascensos que podrían ser localmente notables en puntos de los Pirineos y del Cantábrico. En el resto del territorio habrá pocos cambios térmicos.

Por último, la previsión recoge que soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general moderado, aunque será flojo en el interior del tercio nordeste.

El viento alcanzará intensidades fuertes en Baleares y en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste, así como, de forma local, en otras zonas del Mediterráneo.

Asimismo, se prevén rachas muy fuertes en regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte y este peninsular, que también podrían afectar a la meseta norte y a Baleares. En Canarias soplará alisio moderado.