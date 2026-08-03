TotalEnergies Gijón: Ofertas de Luz y Gas adaptadas a tu consumo en FIDMA

La directora de negocio de cliente doméstico de TotalEnergies, Rosario Cepero, junto a su equipo en el estand de Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora de negocio de cliente doméstico de TotalEnergies, Rosario Cepero, ha señalado este lunes en Gijón que vuelven a tener presencia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), con el objetivo de acompañar a sus clientes, de atenderles y de asesorarles con la mejor tarifa de electricidad, de gas y de servicios que se adapte a su realidad personal y familiar.

Ha destacado, en este contexto, la presencia durante seis años consecutivos en la Fidma, algo a lo que, según ella, prestan "muchísimo tiempo, dedicación y cariño", para atender a todos pero, sobre todo, a sus clientes.

"Tenemos agentes expertos que les van a orientar y luego tenemos ofertas especiales de la Feria como todos los años", ha indicado Cepero, en declaraciones a los medios de comunicación desde el estand.

Ha apuntado, asimismo, que en Asturias tienen unos 600.000 clientes, que equivale a unos 700.000 contratos porque hay clientes duales que tienen más de un producto, ha aclarado.

Al tiempo, ha asegurado que, para la compañía, Asturias es un sitio histórico en donde invierten no solo en sus clientes, sino también en la actividad general del Principado.

Ha incidido, eso sí, en que hay novedades a la hora de las necesidades que tienen los clientes. En este sentido, ha destacado que están creciendo en toda España, y en Asturias también.

Ha llamado la atención, en este caso, en que las necesidades de los clientes, ya que cada vez hay más electrificación de la actividad individual en las casas y también de la actividad económica, van cambiando.

Se ha referido en este aspecto, a que los clientes tienen más electrificada su vida, no solamente su casa, sino su coche y las industrias, por lo que tienen más cuidado con las tarifas eléctricas, según Cepero, quien ha incidido en la importancia de la electricidad en el cálculo del presupuesto familiar.

"Nosotros somos muy conscientes de eso y tenemos mucho cuidado", ha apuntado, a lo que ha señalado que configuran ofertas adecuadas a las realidades de cada familia.

Sí que se aprecia, según ella, un aumento de consumo individual doméstico, en general en España, que ha vinculado a la movilidad eléctrica.

En cuanto a su presencia en la Fidma, la compañía dará la bienvenida al público bajo el lema 'Pasa, esta es tu casa', una propuesta que transforma su espacio en un hogar abierto a todas las personas.

Inspirado en las distintas estancias de una vivienda, el espacio ha sido diseñado para que los asistentes se sientan como en casa mientras descubren cómo ahorrar energía, reciben asesoramiento personalizado y disfrutan de actividades y premios para toda la familia.

En cuanto al pabellón, la primera parada es la "cocina", el espacio comercial donde personal experto asesorará a los asistentes sobre las mejores opciones para ahorrar en la factura energética.

A continuación, los visitantes llegarán al "salón", una zona exclusiva para clientes en la que podrán recibir atención personalizada y obtener un ticket con el que participar en una dinámica con premio garantizado.

Entre los regalos disponibles se encuentran paraguas, baterías externas, termos, sartenes, una cafetera, un reloj inteligente, cheques regalo, una bicicleta eléctrica e incluso un bono de 1.000 euros en electrodomésticos Bosch.

Después llega la estancia más divertida de la casa: la "habitación de juegos", la parte del espacio de TotalEnergies que más triunfa año tras año. Grandes y pequeños disfrutarán del tres en raya, un ping-pong con tecnología de realidad virtual, canastas, comecocos o un pintacaras.

Antes de abandonar el espacio, los asistentes podrán participar en el sorteo de tres freidoras de aire completando una encuesta de satisfacción.

La visita concluye en el "jardín", donde recibirán el sombrero de paja de TotalEnergies, un clásico de La Feria que cada verano acompaña a miles de visitantes.

Al igual que en ediciones anteriores, TotalEnergies lanzó los días previos a la feria varias acciones para regalar entradas como un sorteo exclusivo para clientes y otro de 600 entradas entre sus perfiles de Facebook, Instagram y TikTok.

En esa misma red social y en colaboración con El tiempo de Javimo, también activó un concurso, abierto hasta el día 30, en el que los autores de las 50 mejores fotos relacionadas con el clima y la energía se llevan una entrada doble.