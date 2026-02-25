TotalEnergies invita a "reflexionar" sobre los costes ajenos a la producción de la energía para ganar competitividad

Encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', con Antonio Fernández-Escandón (Femetal), Nieves Roqueñí (Puerto de Gijón); Javier Vázquez (TotalEnergies); Amaia Ramos (Ategi); y Joaquín Coronado (Build to Zero). - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS

El director de negocio B2B de TotalEnergies, Javier Vázquez, ha invitado este miércoles a hacer una "gran reflexión" sobre los costes ajenos a la producción de la energía como los impuestos, para que las empresas ganen en competitividad.

Vázquez ha participado en el encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', organizado por Europa Press y patrocinado por TotalEnergies, en el que ha debatido sobre la electrificación de la industria y sus retos junto a la directora general de Ategi (Grupo Mondragón), Amaia Ramos; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón; y el experto energético y presidente de Build to Zero, Joaquín Coronado.

España, ha explicado Vázquez, "es un país competitivo" en cuanto al coste de la producción de la energía, pero su reto son los otros costes que se introducen en la factura cuando llega al cliente final. "Otros países racionalizan esa parte y España no, es la gran reflexión que hay que tener", ha dicho.

En este sentido, el experto Joaquín Coronado ha instado a resolver esta cuestión, que hace que España sea menos competitiva que países europeos como Francia o Alemania. Ahora que Europa ha escogido "el camino de la electrificación" para ganar en autonomía, ha remarcado que, si bien ese camino es "absolutamente posible", es "incompatible" con que la electricidad sea "una fuente de impuestos absolutamente imprescindible".

El presidente de Build to Zero --compañía especializada en tecnología y soluciones para descarbonizar los procesos de producción de energía térmica en la industria-- ha explicado que España tiene la capacidad de producir energía barata, pero para que sea competitiva es necesario bajar los costes no relacionados con la generación. "Es el gran problema de España y de Europa en general", ha remarcado.

La directora general de Ategi, Amaia Ramos, ha coincidido en el planteamiento, agregando que las empresas se "juegan mucho" en las tasas e impuestos y ha pedido que se gestione toda la parte que encarece el precio de la energía.

FEMETAL VE "UN CONTRASENTIDO" DESCONECTAR A LA GRAN INDUSTRIA PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD ENERGÉTICA

Durante el encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, ha cuestionado que las industrias grandes consumidoras de energía tengan que desconectarse en momentos puntuales para garantizar el suministro eléctrico.

A su juicio, es "un contrasentido" que las industrias tengan que desconectarse de la red, como ocurrió el pasado 28 de enero, para garantizar la estabilidad del sistema. "Producimos estabilidad energética y desestabilidad industrial", ha lamentado, asegurando que este mecanismo obliga a grandes industrias a parar instalaciones que cuestan "una fortuna". Si bien ha reconocido que ya hay alternativas como las baterías para evitar que las empresas paren la producción aunque se desconecten de la red, ha puesto de manifiesto el problema que acarrean de mantenimiento y costes.

Por su parte, Javier Vázquez ha invitado a la gran industria a adaptarse al "cambio de paradigma" en el consumo de energía y apostar por baterías para garantizar la producción. Ha recordado asimismo que el sistema de respuesta activa de la demanda (SRAP) es un proceso "voluntario" para las empresas, lo que aporta flexibilidad. "Las baterías van a tener un papel importante en el juego, porque permitirán inscribirse sin tener que parar la producción", ha asegurado. A su juicio, en este cambio de paradigma, "los números cada vez van a ir saliendo mejor" y los costes irán bajando.

Desde el Grupo Mondragon, Amaia Ramos, ha asegurado que las empresas del grupo ya están trabajando en implantar tecnologías de almacenamiento que permitan equilibrar el "gap" entre oferta y demanda de energía, pero ha alertado de que el coste de su implantación en algunos sectores es "sumamente elevado".

En este nuevo escenario, la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, ha defendido la "visión estratégica" de la entidad a la hora de acompañar a la industria en la planificación para ir incorporando energía "verde" a sus procesos, apostando por el biometano como fuente de energía renovable. También ha defendido el trabajo del Puerto en la descarbonización y la mejora de la eficiencia energética de operaciones y servicios portuarios.

Roqueñí ha considerado la digitalización un aspecto "clave" para la electrificación de la industria, a fin de gestionar mejor unas redes inteligentes que se adapten a las ventanas de generación y demanda de la energía.