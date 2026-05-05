Un trabajador de 60 años fallecido mientras trabajaba en el túnel de El Padrún (Oviedo)

Archivo - Túnel de El Padrún - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una empresa eléctrica ha fallecido este martes mientras trabajaba en el túnel de El Padrún, en el municipio asturiano de Oviedo, concretamente en el punto kilométrico 42 en sentido León de la A-66.

Fue a las 10.00 horas cuando la Guardia Civil recibió la llamada en la que se informaba de que el hombre había sufrido un acccidente. Se procedió a cortar la carretera en sentido León.

El fallecido tenía 60 años de edad. El suceso propició el inicio del correspondiente protocolo judicial. Se comisionó a una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Riosa, Policía Judicial de la Guardia Civil y Patrullas de la agrupación de Tráfico.