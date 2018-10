Trabajadores de Alcoa instan a la ministra a "buscar un comprador o a nacionalizar la empresa"

Publicado 17/10/2018 14:51:12 CET

AVILÉS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, Daniel Cuartas, ha afirmado este miércoles en declaraciones a Europa Press, que la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "tiene dos soluciones, la primera buscar un comprador o la segunda nacionalizar las plantas de Avilés y la Coruña de Alcoa".

Cuartas ha realizado estas declaraciones después de mantener una reunión con el jefe de la planta avilesina de Alcoa, donde les han comunicado el cese de actividad de las plantas del aluminio de Avilés y La Coruña, y el despido colectivo de los 700 trabajadores directos, que tiene la compañía en ambas plantas.

El presidente del comité de Empresa de Alcoa Avilés ha mostrado "su enfado" por las formas de transmitir la noticia. "No nos parece ético, que nos dé la noticia un jefe de planta que no sabe resolver las preguntas que tenemos, cuando esta decisión se toma en un consejo de administración, que por supuesto no dan la cara, lo cual nos parece una falta de respeto a los trabajadores y a sus familias, porque se está jugando con su pan", ha explicado Cuartas.

Esta medida de la multinacional del aluminio puede afectar a más de 2.000 empleos directos e indirectos, con lo que "el problema es muy gordo", y los trabajadores apuntan al Gobierno de España para que adopte soluciones. "Es un problema que debe solucionar el Estado porque el cierre de estas dos plantas hace que nos quedemos en España sin producción de aluminio primario, y por lo tanto deberán comprarlo fuera, así que la Ministra debe involucrarse en buscar una solución a este problema", ha añadido el presidente del Comité de Empresa.

Desde el colectivo de trabajadores sostienen que el Gobierno central "tiene competencias", para dar solución a estos empleados que "ven peligrar su pan". El comité de empresa convocará una asamblea de trabajadores, para hacer un planning de movilizaciones, para exigir al gobierno estatal una solución a esta situación.