El tráfico de pasajeros crece un 2,4% en el Aeropuerto de Asturias entre enero y septiembre de 2025

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias ha alcanzado un nuevo récord histórico de tráfico de pasajeros al registrar 1.560.377 usuarios entre los meses de enero y septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior y marca los mejores nueve primeros meses de actividad en la historia de la infraestructura, segun informa Aena.

Del total de 1.556.500 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 1.200.311 viajaron en rutas nacionales, lo que representa un aumento del 1,7%, mientras que 356.189 lo hicieron en conexiones internacionales, con un crecimiento del 5,1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto contabilizó 11.944 operaciones de aterrizaje y despegue entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 1,4%. De ellas, 11.303 fueron vuelos comerciales: 8.581 nacionales (+1,3%) y 2.722 internacionales (+2,9%).

DATOS DE SEPTIEMBRE

Durante el mes de septiembre, las instalaciones del aeropuerto asturiano fueron utilizadas por 191.248 pasajeros, un 2,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Además, se registraron 1.459 movimientos de aeronaves, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a septiembre de 2024. De esas operaciones, 1.361 correspondieron a vuelos comerciales, un 2% más que en el mismo mes del año anterior.

Estos datos consolidan al Aeropuerto de Asturias como "un nodo de referencia creciente dentro del sistema aeroportuario nacional, con una evolución positiva tanto en tráfico de pasajeros como en movimientos operativos, especialmente en el ámbito internacional".