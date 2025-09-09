El traje tradicional de Cabranes, protegido como patrimonio cultural inmaterial de Asturias

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA RPESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha aprobado la inclusión del traje tradicional de Cabranes en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias.

Según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa, el traje de Cabranes constituye una manifestación cultural de gran singularidad, vinculada a la tradición de la procesión y ofrenda del ramu, especialmente en El Carmen de Torazu, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado.

"Se trata de una indumentaria tradicional femenina de carácter austero y monocromático, en la que destacan elementos propios como el jubón y el característico dengue con pico sobre el pecho, que lo diferencian de otros vestuarios tradicionales asturianos", explican desde el Principado.

Han dicho que el proceso de recuperación del traje comenzó en los años noventa gracias a la investigación etnográfica y se consolidó a partir de 2014 con el programa Alcordanza: historia, cultura y tradición, impulsado por el Museo de la Escuela Rural de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes.

Desde 2018, varios talleres formativos intergeneracionales han permitido reactivar su uso en las celebraciones locales, una actividad que sirve de ejemplo de participación ciudadana en torno al patrimonio.

Con esta declaración, la Consejería de Cultura busca ampliar la salvaguarda del patrimonio inmaterial, al tiempo que reconoce la función esencial de los concejos rurales y de la iniciativa ciudadana en la transmisión de la memoria cultural.

El traje de Cabranes está compuesto por falda y delantal negros, medias finas oscuras, zapatos clásicos de tacón bajo, jubón ajustado con mangas abullonadas y tablas en el hombro y el antebrazo, y el dengue, prenda distintiva que se ajusta sobre el pecho y resalta la silueta.

Se complementa con un pañuelo de seda de colores estampados en la cabeza y otro blanco de hilo en el hombro para portar el ramo. Su sobriedad en negro, salpicada por detalles de color en los pañuelos y adornos de pasamanería, lo convierten en un atuendo único, plenamente reconocible en la tradición festiva de Cabranes. Esta indumentaria se halla documentada fotográficamente en las primeras décadas del siglo XX por Juan Evangelista Canellada, principalmente.

Testimonios fotográficos y orales, así como prendas testigo, corroboran que el traje se utilizaba, entre otras fiestas del concejo, en el Rosariu de Santolaya, el Carmen de Arboleya o en Xiranes y, sobre todo, en el Carmen de Torazu, que se celebra el último domingo de agosto. Esta última fue y sigue siendo la procesión más representativa, por la gran cantidad de ramos congregados. Esta celebración tiene especial significación por su antigüedad -con cofradía creada en 1766- y pervivencia hasta el presente, así como por su entidad, puesto que desfilaban más de 30 ramos. Está considerada la mayor procesión de ramos de Asturias y cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico del Principado.