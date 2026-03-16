El Transcantábrico Gran Lujo inicia el 21 de marzo la temporada, con opciones desde Oviedo y Gijón

Tren Transcantábrico gran lujo. - RENFE
OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Transcantábrico Gran Lujo inicia este viernes, 21 de marzo, sus rutas por la Cornisa Cantábrica, con recorridos entre Santiago de Compostela y San Sebastián además de rutas cortas entre Oviedo y San Sebastián y Santiago y Gijón.
El director de Trenes Turísticos de Renfe, Gonzalo Pastor, ha presentado este lunes la nueva temporada en Oviedo, donde ha invitado a los clientes a "disfrutar una experiencia exclusiva y única" en un tren que realiza su tradicional recorrido por la Cornisa Cantábrica, con visitas y escalas en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.
La primera salida de 2026 tendrá lugar este martes 17 de marzo desde Oviedo, con una ruta corta de cuatro días y tres noches hasta San Sebastián. Las rutas más largas comienzan el viernes 21 de marzo y durarán ocho días y siete noches, entre San Sebastián y Santiago de Compostela.
En esta experiencia, el viajero pernocta cada noche a bordo del tren, subiendo en estaciones con "un gran encanto", y con "la tranquilidad de despertar cada mañana en un escenario nuevo" con nueva gastronomía, cultura e historia.
"La posibilidad de recorrer el norte de una manera impecable, donde cada detalle está diseñado para que el viajero sea el único protagonista y, a bordo de un tren, que permite conectar con el paisaje de una forma mucho más profunda, es una invitación a disfrutar del camino con una calma que no se encuentra en ningún otro sitio", ha destacado Pastor.
La experiencia incluye el alojamiento en el tren, que estaciona por las noches para facilitar el descanso de los viajeros, personal a disposición permanente de los clientes, guías turísticos y de acompañamiento y desplazamientos en autobús a las localidades e instituciones culturales previstas en cada destino. Cada etapa del viaje contiene su propia programación cultural y culinaria.