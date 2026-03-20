"La transparencia es una condición imprescindible para que la democracia sea creíble", defiende José Manuel Pérez

José Manuel Pérez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, José Manuel Pérez, ha comparecido este viernes en la Comisión Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, donde ha hecho una exposición de sus intenciones y ha respondido a las preguntas de los grupos políticos.

"La transparencia no es una exigencia meramente formal ni una simple obligación legal, es una condición imprescindible para que la democracia sea creíble para que el ejercicio del poder público sea controlable y para que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones", ha señalado Pérez.

La candidatura de Pérez, actual letrado en la Junta General, es fruto de un acuerdo entre PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y Grupo Mixto. Es decir, todos los grupos con representación salvo Vox.

Pérez ha dicho que la transparencia permite conocer cómo se adoptan las decisiones públicas, cómo se gestionan los recursos comunes y cómo se ejerce el poder.

A su juicio, los órganos encargados de velar por las normas de transparencia y buen obierno son de garantía y tienen que regirse por los principios de independencia, autonomía y responsabilidad.

"El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe ser un órgano independiente, sí, pero integrado en el sistema institucional, capaz de colaborar con este Parlamento, con el Gobierno y con el resto de órganos de control", ha añadido.

Ha reconocido que un órgano de garantía solo puede cumplir adecuadamente su misión si dispone de medios humanos y materiales necesarios para hacerlo con eficacia. Pero ha recordado a continuación que la propia ley establece que la puesta en funcionamiento del Consejo debe hacerse sin incremento de la plantilla y sin aumento del gasto de personal.

Así las cosas, ha dicho que está obligado a actuar con rigor y realismo. "No se trata de gastar más, sino de organizar y coordinar mejor y de aprovechar con inteligencia lo recursos existentes", ha subrayado.

De hecho, la intención de Pérez es la de apoyarse en la Inspección General de Servicios, el órgano de control interno del Gobierno asturiano "cuya experiencia y conocimiento de resultan un activo especialmente valioso".

Esa cooperación con la Inspección permitirá, a su juicio, reforzar la solidez del sistema institucional, mejorar su eficacia y evitar la creación innecesaria de "estructuras paralelas".

La ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018 en Asturias, regula en su artículo 63 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias como ente público con personalidad jurídica propia, sometido a la ley y al Derecho Administrativo, que actuará con plena autonomía funcional y absoluta independencia en el cumplimiento de sus fines.

AVILÉS

No es la primera vez que el Parlamento asturiano busca a una persona para ese cargo. En abril de 2021 hubo otro candidato que también llegó a comparecer en una comisión después de haber concitado suficientes apoyos. Su nombre era José Manuel Fernández, pero calificó de 'ocurrencia' que la sede del Consejo se intalase en Avilés y rechazó el puesto por motivos de conciliación.

No es el caso de José Manuel Pérez, que vive en Oviedo pero que no ha puesto objeciones de ese tipo. "La cuestión que más me preocupa no es donde está la sede, sino que las instalaciones sean dignas", ha subrayado a preguntas de los parlamentarios.

El diputado de Vox Javier Jové ha dicho que su grupo se ha enterado de la candidatura de Pérez por un teletipo de prensa en una "operación de espaldas" a su partido. Ha criticado al PP por no presentar su propio candidato y de acatar lo que dice el PSOE.

Manuel Cifuentes, del PP, ha dicho que su partido no se pliega a nadie, sino que actúa con responsabilidad para desbloquear la ley. "No nos vamos a instalar en el no por el no", ha replicado a Jové.

José Manuel Pérez Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario de Doctorado. Con más de un centenar de publicaciones, cuenta con una amplia experiencia investigadora.

En la actualidad y desde diciembre de 2024, es letrado de la Junta General del Principado, cargo al que llega tras haber sido letrado del Tribunal Constitucional (2016-2024).

Una vez pasado el trámite de su comparecencia en la comisión, la designación de Pérez tendrá que obtener el visto bueno del pleno de la Junta General del Principado de Asturias. A partir de ahí, será el Gobierno del Principado de Asturias el que expida el decreto con su nombramiento.

Aunque adscrito a efectos meramente orgánicos a la Administración del Principado de Asturias, el Consejo cuenta con una sección presupuestaria propia, y su Presidente convoca los procesos de provisión de los correspondientes puestos de trabajo, designa las comisiones de valoración y efectúa los nombramientos.