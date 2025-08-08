El transporte urbano por autobús aumenta un 10,1% en Asturias en junio

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha aumentado un 10,1% en junio en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 3,66 millones de viajeros, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.
A nivel nacional, el transporte urbano fue utilizado por más de 305,0 millones de viajeros en junio, un 6,8% más que en el mismo mes del año 2024.
Más de 147,9 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en junio, lo que supuso un incremento del 9,7% respecto al mismo mes de 2024. Por tipo de transporte, por ferrocarril creció un 12,1%, por autobús un 8,6%, el aéreo un 0,2%, mientras que el transporte el marítimo bajó un 4,7%.
Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús y las mayores subidas corresponden a País Vasco (27,4%), Comunidad de Madrid (15,9%) y Principado de Asturias (10,1%).
Por su parte, Cataluña (2,0%), Aragón (3,1%) y Región de Murcia (3,5%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.