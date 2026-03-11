El transporte urbano por autobús aumenta un 2,5% en enero en Asturias

Archivo - Autobús urbano de Oviedo, TUA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha aumentado un 2,5% en enero en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 3.647.000 pasajeros, frente a una bajada del 1,2% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de viajeros en autobús en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Extremadura (+9,3%) País Vasco (+6,7%) y Castilla y León (+3,6%) han sido las autonomías que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Murcia, Galicia y Madrid con retrocesos de un 6,5%, 3,9% y un 2,9%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

DATOS NACIONALES

El uso del transporte público en España registró un descenso del 1,8% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 454,8 millones de pasajeros.

La caída coincide con un inicio de año marcado por diversos incidentes en la red ferroviaria de alta velocidad, así como por interrupciones puntuales del servicio en distintas líneas.

El retroceso se explica principalmente por la bajada del transporte interurbano, que cayó un 4,7% en tasa anual, mientras que el transporte urbano se mantuvo prácticamente estable con un ligero descenso del 0,2%. Dentro del transporte interurbano, el ferrocarril registró la mayor caída, con un descenso del 11,3% y un total de 49,6 millones de viajeros.

En este contexto, el segmento de alta velocidad -que incluye los servicios AVE, Avlo, Ouigo e Iryo- experimentó una caída del 14,4% respecto a enero de 2025, hasta situarse en 2,67 millones de pasajeros. El resto de los servicios ferroviarios de larga distancia también retrocedió un 9,9%, mientras que las cercanías bajaron un 11,1% y la media distancia se redujo un 11,7%.

Frente a la caída del tren, el transporte por autobús interurbano fue el único que mostró una evolución positiva en enero, con un leve incremento del 0,3% hasta los 72,5 millones de viajeros. Destaca especialmente el crecimiento en la larga distancia por autobús, que repuntó un 7,4%.