Transportes cortará un carril en el puente de Ribadesella a partir del 9 de septiembre por obras de cimentación

Trabajos Realizados Durante El Periodo Estival. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado un corte de carril con tráfico alternativo regulado por semáforos a partir del próximo 9 de septiembre en el puente de Ribadesella.

Según ha informado el Ministerio, la afección a la circulación se mantendrá de forma ininterrumpida de lunes a domingo tras haber finalizado el periodo estival. Durante los meses de verano, las actuaciones se han centrado en la margen izquierda de la ría en periodos de bajamar sin afectar al tráfico rodado, mientras que ahora se acometerá el refuerzo de la cimentación de las pilas de la margen derecha.

Transportes ha detallado que se producirán cortes totales puntuales del puente con una duración aproximada de cuatro horas para realizar los trabajos de hormigonado del encepado de las pilas 3 a 7. Estas interrupciones se harán coincidir con la bajamar y se anunciarán previamente mediante carteles de aviso colocados en los estribos del tablero.

Durante los cortes totales, el itinerario alternativo para los vehículos discurrirá por la A-8 entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326). El Ministerio ha garantizado que durante los trabajos se permitirá el paso peatonal sobre el puente, así como la circulación de vehículos de emergencia previa disposición de la maquinaria.