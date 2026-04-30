Transportes informa de cortes de tráfico en el túnel de Fabares (A-64) por obras de modernización desde el 4 de mayo

Obras en los túneles de la A-64 en Villaviciosa obligan a cortes de tráfico desde el 4 de mayo - TRANSPORTES

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de modernización y mejora de seguridad de los túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares, situados en las autovías A-8 y A-64, en la provincia de Asturias. Estas obras, en su totalidad, cuentan con un presupuesto de 33,91 millones de euros (IVA incluido), financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Actualmente se van a ejecutar los trabajos de tres nuevas galerías de evacuación en el túnel de Fabares, entre los kilómetros 4,8 y 9,6 de la A-64, en el municipio de Villaviciosa. Además, se llevará a cabo la ampliación y mejora de los equipos de protección de incendios, del suministro eléctrico, de los sistemas de comunicaciones y de información a los usuarios y de la señalización de las vías de evacuación, entre otros.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; a partir de las 7.00 horas del próximo 4 de mayo se cortará el tráfico en el tubo en sentido Villaviciosa del túnel. Una vez finalizados los trabajos en este tubo, se cortará el tubo sentido Oviedo.

Para garantizar la fluidez del tráfico, los vehículos pasarán a circular en ambos sentidos por el tubo no afectado por las obras. asimismo, para la realización de voladuras, será necesario realizar cortes puntuales de una duración estimada de 15 minutos que afectarán, simultáneamente, a ambos tubos del túnel.

De lunes a viernes (excepto festivos), entre las 12.00 y las 13.00 horas. De lunes a jueves (excepto festivos y vísperas de festivos), entre las 20.00 y las 21.00 horas. Una vez realizados los trabajos, el tráfico se reanudará por el tubo del túnel no afectado por las obras. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta finales del mes de junio.