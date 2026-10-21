Transportes inicia las expropiaciones para instalar una pasarela en la estación de tren de Noreña

Infografía sobre la estación de Noreña - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras para modernizar la estación de Noreña mediante la supresión del paso entre andenes y la construcción de una senda peatonal.

Según ha informado el Ministerio en nota de prensa, la estación de Noreña se sitúa en el kilómetro 19,9 de la línea Laviana - Gijón/Sanz Crespo de la Red de Ancho Métrico y actualmente ofrece servicios de Cercanías. La estación dispone de dos vías generales y dos andenes, uno de ellos, el andén principal, con edificio de viajeros, mientras que el segundo andén cuenta con una marquesina.

La actuación tiene por objeto mejorar la seguridad de la estación mediante la supresión del cruce entre andenes situado en sentido Gijón/Sanz Crespo. Para ello, se edificará una pasarela peatonal elevada con acceso mediante escaleras y ascensores para garantizar la accesibilidad. La pasarela tendrá 15,8 metros de longitud por 5,2 de ancho y estará compuesta por dos celosías metálicas y cubierta para proteger a los usuarios de las inclemencias meteorológicas.

Además, se acometerán diversas actuaciones en los andenes para adaptarlos a la normativa vigente de accesibilidad y gálibos ferroviarios, incluyendo la modificación de dimensiones, pavimentos y bordes de andén. Se incrementa la longitud del andén principal en 9 metros y se acondiciona su anchura hasta los 2,5 metros útiles.

El proyecto contempla igualmente la mejora de la accesibilidad al edificio de viajeros, mediante la remodelación de la rampa de acceso, la renovación de pavimentos y la reposición de muros afectados por las obras. Por último, se construirá una nueva marquesina en el andén segundo de 8,5 metros de largo, paralela a las vías, por 1,45 metros de ancho, con estructura metálica y cerramiento parcial de vidrio, diseñada para ofrecer mayor protección y confort a los viajeros.

El conjunto de las actuaciones tiene como objetivo aumentar la seguridad, evitar riesgos de arrollamiento y garantizar la accesibilidad para todas las personas usuarias de la estación.

EXPEDIENTE EXPROPIATORIO

Las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio, la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, ubicándose la totalidad de los terrenos en el municipio de Noreña. El total de superficie objeto de expropiación asciende a 185 metros cuadrados, mientras que la imposición de servidumbres afecta a 214 metros cuadrados y las ocupaciones temporales a 5.798 metros cuadrados, y estarán destinadas principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 1 de diciembre de 2026.