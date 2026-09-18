Transportes licita por 1,05 millones la reparación de varios viaductos y túneles de la A-8 entre Colunga y Llovio - TRANSPORTES

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,05 millones de euros, IVA incluido, un contrato de obras para reparar varias estructuras de la autovía A-8 en el tramo comprendido entre Colunga y Llovio, entre los kilómetros 319 y 337.

Los trabajos tienen como objetivo corregir los problemas detectados en varias estructuras durante las inspecciones realizadas, principalmente corrosión en las armaduras y fisuras en el hormigón provocadas por la degradación que causa el agua sobre estos materiales.

En concreto, las actuaciones afectarán a los viaductos del río Sella, El Acebo y San Lino, así como a los túneles de Duesos y Arenal de Morís. En los viaductos del Sella y El Acebo se repararán las zonas de hormigón afectadas por humedades, se sustituirán juntas de dilatación y se mejorará el drenaje, además de fresar e impermeabilizar los tableros. En El Acebo también se reparará una fisura en la losa del tablero junto al estribo oeste.

En el viaducto de San Lino se reparará un tramo de unos cuatro metros del pretil mixto de hormigón y acero situado junto al estribo oeste de la calzada en sentido Santander. Por su parte, en los túneles de Duesos y Arenal de Morís se instalarán nuevos sistemas de drenaje y se sellarán las juntas entre los hastiales y la bóveda, además de reparar los paramentos afectados por filtraciones de agua.

La actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, dentro del que Transportes asegura haber invertido más de 357 millones de euros en Asturias desde junio de 2018.