Transportes licita por 3,7 millones la supresión de seis pasos a nivel en Ribadedeva

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,7 millones de euros, a través de Adif, las obras para suprimir seis pasos a nivel en el municipio de Ribadedeva, en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander.

Las actuaciones se desarrollarán entre los puntos kilométricos 449/315 y 454/167 y buscan mejorar la permeabilidad de la traza ferroviaria en este tramo. El proyecto, según informa el Ministerio en una nota de prensa, incluye la construcción de tres nuevos pasos superiores, dos viales de nuevo trazado y la mejora de varios caminos y accesos existentes.

Para la clausura de los pasos a nivel actuales se procederá a su levantado y a la instalación de cerramientos a ambos lados de la vía en los entornos afectados. Según el Ministerio, las obras permitirán incrementar de forma notable la fiabilidad y seguridad del tráfico viario, peatonal y ferroviario.