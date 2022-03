Transportistas asturianos insisten en que el Gobierno debe reunirse con la Plataforma

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño grupo de transportistas se ha concentrado este jueves frente a la sede de la Delegación de Gobierno para volver a reivindicar ser recibidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y para dejar claro que si no consiguen sus reivindicaciones no arrancarán los camiones.

Entre ese pequeño grupo de transportistas estaba Jorge Luis Suárez, miembro de Cesintra, que ha indicado que el precio de los carburantes es uno de los muchos problemas del sector, aunque el mismo hace ya "insoportable" el poder seguir trabajando y por tanto es el más acuciante.

"El Gobierno debe recibir a la Plataforma, las grandes logísticas no pueden negociar por nosotros. Son muchas cosas las que hay que solucionar, tenemos problemas de seguridad, no tenemos áreas de servicio, yo si sigo así aparcaré el camión porque no compensa seguir trabajando", explicó.

Suárez ha pedido disculpas a la población por los perjuicios que están causando con el paro y ha agradecido los numerosos apoyos recibidos. "Si de esta no conseguimos algo real aparcaré", sentencia.

El Gobierno se reunirá de nuevo este jueves con los transportistas para abordar y definir con el sector un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad. De esta forma, el Ejecutivo ha adelantado un día la reunión que iba a celebrar con el sector, anunciada inicialmente para mañana viernes.

Según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también asistirá a la reunión, como ya hizo el pasado lunes junto a las ministras de Hacienda, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María Jesús Montero, y Raquel Sánchez, respectivamente.

Esta vez se volverá a repetir la fórmula del pasado lunes y estarán presentes las tres ministras desde el inicio de la reunión a las 11.30 horas, junto con los representantes del departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).