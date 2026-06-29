Trasladado al hospital herido leve el conductor de una furgoneta que sufrió un accidente en la A-8

Lugar del accidente en el que resultó herido el conductor de una furgoneta en la A-8. - 112 ASTURIAS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de una furgoneta ha sufrido un accidente en la A-8, en el punto kilométrico 502 en sentido Cantabria, a la altura de Castropol, y ha sido trasladado al Hospital de Jarrio para la realización de más pruebas.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), y a falta de más exploraciones, su pronóstico es leve. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 05.37 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Barres, si bien finalmente el afectado no se encontraba atrapado.

El SAMU movilizó un equipo de Soporte Vital Avanzado (SVA) con base en Jarrio. Asimismo, se informó de lo sucedido a la Guardia Civil, al Centro de Control de Tráfico (COTA) y al servicio de mantenimiento de la vía. Los efectivos desplazados regresaron a base tras finalizar las tareas de seguridad a las 06.40 horas.