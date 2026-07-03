Trasladado al HUCA un hombre herido al caer mientras desbrozaba una finca en Villaviciosa

Traslado del herido al HUCA. - SEPA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a un hombre que resultó herido cuando desbrozaba una finca en Puelles, Villaviciosa, en circunstancias que se desconocen.

Según el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado, de 71 años, fue evacuado al centro hospitalario para la realización de pruebas complementarias, y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado. Además del médico-rescatador del equipo de bomberos, al lugar se desplazaron el equipo de Atención Primaria de Villaviciosa con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y el equipo médico de una UVI-móvil desde Gijón.

Al incidente acudió también por tierra una dotación de Bomberos del SEPA del parque maliayo. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.59 horas, señalando en la llamada que el hombre se había caído unos dos metros mientras desbrozaba en una finca.

La sala del 112 movilizó a los bomberos del parque de Villaviciosa y al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, e informó asimismo a la Guardia Civil. A su llegada, los bomberos confirmaron que la víctima no se encontraba atrapada y permanecieron en la zona colaborando en la atención y evacuación del herido, además de señalizar el área para la llegada de la aeronave.

Tras ser estabilizado por los equipos sanitarios, el hombre fue evacuado al HUCA, donde llegó a las 13.30 horas. Finalizada la intervención, los efectivos regresaron a su base en La Morgal a las 14.01 horas.