Tres afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Cangas del Narcea

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una casa en la localidad de Tresmonte de Arriba, en Cangas del Narcea. Los afectados fueron asistidos en el lugar y no necesitaron traslado a centro hospitalario.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press, el fuego afectó al tejado de la vivienda de dos alturas.

El 112 recibió la llamada a las 15.33 horas de este domingo. Hasta el lugar acudieron bomberos del SEPA con base en Cangas del Narcea y los de Ibias, aunque los vecinos fueron quienes apagaron el fuego.

Los efectivos del SEPA revisaron el inmueble con la cámara de imágenes térmicas y localizaron el foco de calor. La dotación se encuentra en el lugar realizando labores de saneado y refrigerado de la techumbre.