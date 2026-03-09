Tres centros educativos asturianos, premiados en el Concurso Escolar de la ONCE por sus productos inclusivos

Los colegios José Luis García Rodríguez, Santo Domingo de Guzmán y el IES de Pravia, ganadores asturianos del 42º Concurso Escolar de la ONCE - ONCE

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los colegios José Luis García Rodríguez, de Piedras Blancas (Castrillón), y Santo Domingo de Guzmán, de Oviedo, junto al IES de Pravia, han ganado en Asturias la 42 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE.

Bajo el lema 'Generación Innova', el certamen ha invitado a los participantes a "pulsar el botón de pausa" para imaginar, diseñar y proponer productos accesibles que permitan a todas las personas participar en igualdad dentro de la sociedad.

Según la organización, no se trataba de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que fomenten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico.

Cada aula participante ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado mediante una imagen que incluía su nombre, ilustración y una descripción sobre qué barrera elimina, quién podría utilizarlo y cómo funciona. Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización.

En Asturias han participado en esta 42 edición del concurso un total de 3.068 estudiantes y 161 docentes de 153 centros educativos. Las categorías de participación han sido A (3 y 4 de Primaria), B (5 y 6 de Primaria), C (1 a 4 de ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones y presentado el mismo proyecto.