Tres incendios forestales activos en Aller, Ponga y Somiedo movilizan a Bomberos del SEPA y a la BRIF de Tineo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tineo trabajan este domingo en la extinción de tres incendios forestales localizados en los concejos de Aller, Ponga y Somiedo.

En el caso de Aller, el incendio se declaró en la zona de Llananzanes en torno a las 15.00 horas de este sábado. En las labores de control están interviniendo el Jefe de Zona Centro Este de Asturias y efectivos del parque de Bomberos de Mieres. También ha ayudado en las labores la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tineo. El operativo ha confirmado que la zona afectada, de monte bajo, es inaccesible por tierra.

Por otro lado, en Carangas, en el concejo de Ponga, se encuentran trabajando Bomberos de Asturias del parque de Cangas de Onís, junto con una empresa forestal especializada. También se trata de una zona elevada, según los datos facilitados.

En el incendio de Villar de Vildas, en Somiedo, trabaja BRIF de Tineo. Se trata de una zona, que ya se vio afectada por las llamas en la oleada de incendios de agosto. Según informa el SEPA, también están trabajando efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Grado y una empresa forestal, concretamente en la braña de Vildeo.