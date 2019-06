Los tres jóvenes detenidos por la muerte de David Carragal pasarán este miércoles a disposición judicial

Publicado 18/06/2019 23:13:46 CET

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres jóvenes, dos de 18 y uno de 19 años, detenidos por la muerte violenta de David Carragal Garay, de 33 años, el pasado martes en las fiestas del barrio ovetense de La Florida pasarán este miércoles a disposición judicial a las 10.00 horas, según ha informado la defensa jurídica a Europa Press y ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los presuntos agresores fueron detenidos la noche del lunes y han prestado hoy declaración por separado durante ocho horas en total en las dependencias policiales. Este miércoles serán trasladados en un furgón de la Policía Nacional hasta el juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en donde pasarán a disposición judicial y su magistrada titular será la encargada de instruir la causa.

LA VERSIÓN DE LOS DETENIDOS

Durante su declaración los tres jóvenes han dicho que la víctima les increpó y que uno de ellos hizo el gesto de darle una patada, pero que ni siquiera saben con seguridad si llegaron a darle, según ha confirmado su defensa jurídica a Europa Press. Los tres jóvenes acudieron por voluntad propia ayer lunes a un despacho de abogados acompañados de familiares y con la intención de declarar.

Afirman que no eran conscientes de su implicación porque esa noche hubo más peleas en las fiestas y no relacionaron la magnitud y detalles publicados en los medios de comunicación con lo que para ellos no fue más que un altercado.

El incidente, sostienen, no fue por tabaco como apuntan algunas informaciones, ya que ellos son deportistas y no fuman. Explican que se encontraron en un semáforo con el fallecido, que iba con dos chicas y hubo cruces de miradas.

Sostienen que en ese momento David Carragal les habría increpado y fue en ese instante cuando uno de los tres jóvenes le hizo el gesto de darle una patada pero no saben con seguridad si le llegó a dar. No tiene la certeza de haberle tocado o si se desequilibró al esquivarla. Vieron cómo se tambaleaba pero no llegaron a verlo en el suelo porque salieron corriendo.