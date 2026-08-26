Tres mujeres heridas tras salirse de la vía un turismo en la A-8 en Villaviciosa

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OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres resultaron heridas la pasada tarde tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban cuando circulaba por la A-8, a la altura del punto kilométrico 359, en sentido Galicia, en Villaviciosa. Las tres han sido evacuadas al Hospital de Cabueñes y una de ellas ha quedado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y nueva valoración médica.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió el aviso a las 20.48 horas de este martes. En la llamada inicial se ha indicado que se había producido una colisión y que había tres personas atrapadas en el turismo.

De inmediato, se movilizaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Villaviciosa, con el vehículo de primera salida y el furgón multisocorro, además de dos efectivos del parque de La Morgal, cuya intervención finalmente no ha sido necesaria.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a excarcelar a la conductora del turismo. Las otras dos ocupantes salieron del vehículo con la ayuda del personal sanitario movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico y el médico de Villaviciosa, además de una ambulancia de soporte vital básico y la UVI móvil de Gijón. La sala del 112 del SEPA también informó del accidente a la Guardia Civil y al servicio de mantenimiento de la vía.

Los bomberos dieron por finalizada su intervención y han retirado de la zona de regreso a base a las 22.05 horas.